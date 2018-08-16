Последствия бунта: В Киеве уволят руководство Лукьяновского СИЗО

Киев, , 21:05 — REGNUM В министерстве юстиции Украины принято решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО, заявил 16 августа депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на своей странице в социальной сети Facebook.

Решение было принято в связи с бунтом, который подняли осужденные члены банды «Торнадо», ранее свирепствовавшей в Донбассе под эгидой МВД Украины.

Мосийчук считает такое решение поверхностным и обобщенным. По его мнению, следует навести порядок в пенитенциарной системе Украины, а увольнение всех и вся — очередной шаг к дезорганизации службы.

Напомним, во время обыска в камере, где содержались боевики батальона МВД «Торнадо», правоохранители нашли запас дорогого алкоголя, холодное оружие и флаг Третьего рейха.

Читайте подробнее: Ножи, алкоголь, флаг Третьего рейха. Что нашли в камере «героев АТО»?