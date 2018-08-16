Суды Казахстана получили право санкционирования следственных действий

Астана, , 21:31 — REGNUM С марта по август 2018 года суды Казахстана выдали 8 тыс. санкций на проведение негласных следственных действий, сообщает 16 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на генерального прокурора республики Кайрата Кожамжарова.

По его словам, в Казахстане завершена поэтапная процедура передачи суду полномочий по санкционированию всех следственных действий. Кожамжаров добавил, что в республике с 2017 года преступления небольшой тяжести рассматриваются в электронном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 по 2017 год преступность в Казахстане выросла на 43%. В Алма-Ате этот показатель достиг 115%. Средняя раскрываемость преступлений в республике составила 25%.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев: необходимо продолжить гуманизацию уголовного законодательства