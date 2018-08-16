Челябинка избежала колонии за обман дольщиков на 15 млн рублей

Челябинск, , 20:21 — REGNUM В Челябинске областной суд изменил приговор бывшему директору одной из строительных компаний. Лидия Ч. освобождена от наказания в связи с истечением сроков исковой давности, сообщили в облсуде.

Её деятельность пришлась на конец нулевых годов. Женщина объявила сбор денег на долевое строительство жилого дома. Средства сдали порядка 15 человек, некоторые принесли 2 млн рублей. Но дома так и не появилось. Более того, не было даже необходимых для его возведения разрешений.

В итоге дольщики понесли ущерб на общую сумму порядка 15 млн рублей. Лидию Ч. обвинили в мошенничестве. В мае Курчатовский райсуд назначил ей четыре года колонии общего режима. Но она подала апелляцию. Решения облсуда она дожидалась в СИЗО.