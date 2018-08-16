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Тесты для частных колледжей Казахстана будут составлять в минобрнауки

Общество

Тесты, разработанные преподавателями, могут попасть в руки студентов

Тесты для частных колледжей Казахстана будут составлять в минобрнауки
Komsomolec
На учебе

Астана, 16 августа 2018, 20:26 — REGNUM  Агентство Казахстана по делам госслужбы и противодействия коррупции предложило закрепить разработку экзаменационных материалов для учащихся в частных колледжах за министерством образования и науки республики, сообщает 16 августа издание InformBuro.

В агентстве пояснили, что зачастую преподавательский состав частных колледжей не в состоянии обеспечить качественное образование. В ведомстве считают, что тесты, разработанные преподавателями, могут попасть в руки студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что ведомство намерено поддержать планы спортсменов поступить в высшие учебные заведения страны. По его мнению, необходимо учитывать особенности абитуриентов, которые занимаются спортом и искусством.

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