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В Караганде восстановили памятник погибшим шахтерам

Общество

На памятники восстановлены две надписи

Караганда, Казахстан, 16 августа 2018, 19:59 — REGNUM  В Караганде восстановили разрушенный вандалами памятник погибшим шахтерам — установлены новые гранитные плиты и буквы надписей из антивандального материала, сообщает 16 августа агентство «КазТАГ».

Восстановлением памятника занималось КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами». На памятники восстановлены две надписи, одна из которых говорит, кем установлен памятник, а другая — отрывок из «Гимна шахтеров» Владимира Высоцкого.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля неизвестные лица разбили плиты и украли медные таблички на памятнике погибшим шахтерам в центре Караганды. До реставрации памятника гранитные плиты были установлены на прежнее место.

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Установка и снос памятников в разных странах мира
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