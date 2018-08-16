В Караганде восстановили памятник погибшим шахтерам

Караганда, Казахстан, , 19:59 — REGNUM В Караганде восстановили разрушенный вандалами памятник погибшим шахтерам — установлены новые гранитные плиты и буквы надписей из антивандального материала, сообщает 16 августа агентство «КазТАГ».

Восстановлением памятника занималось КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами». На памятники восстановлены две надписи, одна из которых говорит, кем установлен памятник, а другая — отрывок из «Гимна шахтеров» Владимира Высоцкого.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля неизвестные лица разбили плиты и украли медные таблички на памятнике погибшим шахтерам в центре Караганды. До реставрации памятника гранитные плиты были установлены на прежнее место.

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