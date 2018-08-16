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СКР выясняет причины отравления детей в Екатеринбурге

Общество

Идёт проверка

Екатеринбург, 16 августа 2018, 18:27 — REGNUM  В Екатеринбурге СКР устанавливает причины отравления 12 детей. Начата доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского управления ведомства.

Напомним, ЧП случилось в Ленинском районе Екатеринбурга. Дети занимались в спортклубе местной школы. Они обращались за помощью к медикам в период с 8 по 14 августа. Четверо девятилетних детей госпитализированы. У них выявили острую кишечную инфекцию.

По некоторым данным, они могли отравиться в одном из кафе, где принимали пищу в перерывах между занятиями.

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