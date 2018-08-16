В Ульяновской области отменили ранее согласованный властями гей-парад

Новоульяновск, Ульяновская область, , 18:22 — REGNUM Глава муниципалитета Новоульяновска Геннадий Деникаев отметил гей-парад в поселке Яблочный, которые ранее был согласован администрацией города. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает ОТР.

Напомним, ранее ЛГБТ-активист Николай Алексеев на своей странице в социальной сети «ВКонтакт» написал, что в поселке Яблочный, в котором проживает семь человек, местные власти согласовали гей-парад. В качестве доказательства он опубликовал положительный ответ главы администрации Светланы Косариновой на предложение согласовать шествие на центральной улице города.

При этом в ответе Косаринова не согласовала первоначально предполагаемое место проведение гей-парада, а предложила перенести его в поселок Яблочный.

«Принимая во внимание негативное отношение населения к подобным мероприятиям… предлагаем изменить место проведения публичного мероприятия и организовать его в поселке Яблоневый в указанное вами время», — сказано в ответе.

Иными словами гей-парад был согласован, но в ином месте.

Но глава Новоульяновска Геннадий Деникаев поспешил вообще запретить этот гей парад. Он заявил, что своей властью запрещает согласование гей-парада на территории муниципального образования города Новоульяновска.

«Мы намерены защищать традиционные семейные ценности и, прежде всего, наших детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», — сказал Деникаев.

Напомним, что в России официально согласованных с властями гей-парадов ещё не было.