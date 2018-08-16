Губернатор Руденя поручил проверить к 1 сентября все тверские школы

Тверь, , 18:19 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил главам муниципальных образований лично проверить готовность каждого учебного заведения к 1 сентября. Как сообщила пресс-служба правительства Тверской области, 16 августа губернатор провёл селекторное совещание в режиме видеоконференцсвязи.

«Хотел бы попросить глав муниципальных образований лично объехать каждое учебное заведение и ознакомиться с ходом подготовки к новому учебному году. Необходимо сосредоточиться на завершении ремонтов, оснащения аудиторий, всех хозяйственных работ к 1 сентября, а также обеспечении безопасности в образовательных учреждениях», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: в ряде муниципалитетов необходимо завершить оснащение объектов образования системами видеонаблюдения, комплексной и противопожарной безопасности. Важные направления — правильная организация дорожного движения вблизи учреждений, наличие пешеходных переходов, дорожных знаков и искусственных неровностей, своевременное обновление разметки.

На обеспечение комплексной безопасности учреждений образования из областного и муниципальных бюджетов в 2018 году выделено более 176 млн рублей. На укрепление материально-технической базы из регионального, федерального и местных бюджетов — более 496 млн рублей.

На сегодняшний день большая часть муниципальных и государственных учреждений образования Тверской области уже прошла приёмку, остальные завершают подготовку к новому учебному году. Всего в регионе 436 дошкольных, 502 общеобразовательных, 36 профессиональных и 74 учреждения дополнительного образования.

Губернатор также 16 августа ознакомился с ходом подготовки к новому учебному году школы №46 областного центра и Тверского колледжа сервиса и туризма. В инспекционной поездке приняли участие главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, председатель комитета Законодательного Собрания региона Сергей Веремеенко, руководство Твери, региональных управлений ГИБДД, МЧС, Роспотребнадзора.

Игорь Руденя отметил, что уровень подготовки учреждений образования регионального центра к новому учебному году хороший. Особое внимание уделяется укомплектованности школ и колледжей кадрами. Глава региона также подчеркнул, что в 2018 году по сравнению с 2017-м в области больше первоклассников — почти 15 тысяч.

В Тверском колледже сервиса и туризма к началу учебного года проведён косметический ремонт 1 этажа, закуплены необходимые учебники и инвентарь. На первый курс в этом году поступили 178 человек. Всего здесь получают среднее профессиональное образование более 600 студентов, в том числе 43 человека с ограниченными возможностями.

В школе №46 в 2015 году проведен капитальный ремонт школьного бассейна. На эти цели было выделено более 10,5 млн рублей из областного бюджета. На протяжении последних пяти лет капитально отремонтирован спортзал, заменены оконные блоки и система отопления. В 2018 году завершится капремонт крыши, на это направлено более 3 млн рублей из областного бюджета, свыше 821 тыс. рублей — из городского. В школе насчитывается 39 классов, в которых обучается 1064 человека.