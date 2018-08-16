Из Белоруссии в Литву прорвалась группа нелегалов из Ирака и Афганистана

Вильнюс, , 18:07 — REGNUM

Литовские пограничники задержали 20 нелегалов из Ирака и Афганистана, которые, предположительно, пересекли границу с Литвой со стороны Белоруссии, объявила сегодня, 16 августа, государственная служба охраны границы Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа была обнаружена в приграничной с Белоруссией территории и задержана ещё 14 августа, однако об этом литовские пограничники сообщили только сегодня. Выяснилось, что в Литву незаконно вторглись 16 граждан Афганистана и 4 иракца. У большинства из них не было ни то, что шенгенских виз, но и в принципе документов.

Все нелегалы уже 15 августа подали прошение о временном убежище в Литве.

Отметим, что путь со стороны Белоруссии в Литву, а затем в более богатые страны ЕС, — традиционный для нелегальных мигрантов. В приграничье Белоруссии существуют целые группы местных жителей, которые за определённую плату берутся провести лесами эмигрантов через границу. Иногда таких «поводырей» задерживают и судят в Литве