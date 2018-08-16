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Ростуризм ожидает увеличения турпотока в Россию на 10% после ЧМ-2018

Общество

В ведомстве считают, что эффект от мундиаля будет долгосрочным

Ростуризм ожидает увеличения турпотока в Россию на 10% после ЧМ-2018
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Селфи на память

Москва, 16 августа 2018, 17:58 — REGNUM  Туристический поток в Россию может увеличиться на 10% за счёт болельщиков, которые пожелают вновь посетить страну после ЧМ-2018. Такой прогноз озвучил 16 августа глава Ростуризма Олег Сафонов, передаёт телеканал «Звезда».

По мнению Сафонова, эффект от проведения мирового первенства в России будут долгосрочным, и количество туристов возрастёт в том числе за счёт друзей и родственников посетивших чемпионат иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа презиент России Владимир Путин подписал закон, дающий обладателям паспортов болельщика (Fan ID) право многократного въезда в страну без оформления виз до конца 2018 года.

Читайте подробнее: Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для владельцев Fan ID

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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