Ростуризм ожидает увеличения турпотока в Россию на 10% после ЧМ-2018

Москва, , 17:58 — REGNUM Туристический поток в Россию может увеличиться на 10% за счёт болельщиков, которые пожелают вновь посетить страну после ЧМ-2018. Такой прогноз озвучил 16 августа глава Ростуризма Олег Сафонов, передаёт телеканал «Звезда».

По мнению Сафонова, эффект от проведения мирового первенства в России будут долгосрочным, и количество туристов возрастёт в том числе за счёт друзей и родственников посетивших чемпионат иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа презиент России Владимир Путин подписал закон, дающий обладателям паспортов болельщика (Fan ID) право многократного въезда в страну без оформления виз до конца 2018 года.

Читайте подробнее: Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для владельцев Fan ID