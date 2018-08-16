Владимирский губернатор пообещала Путину открыть недостроенную школу

Владимир, , 17:51 — REGNUM Во Владимире 1 сентября откроется школа №49, которая в 2017 году попала в «зеленую папку» президента. Об этом 16 августа на встрече с главой государства Владимиром Путиным сообщила губернатор Владимирской области Светлана Орлова. При этом владимирские СМИ отмечают, что школу так и не сдали.

«Первое, очень важное и главное, — школы. Восемь школ сдали. 49-ю — помните, я вам говорила, — сдаем в конце года, 1 сентября открываем 49-ю во Владимире», — сказала на встрече с президентом Светлана Орлова.

Кроме того, глава области отметила, что ежегодно на школы закладывается 552 млн рублей — из федерального и областного бюджета.

«Но еще у нас каждая пятая школа имеет вторую смену, поэтому мы к 2025 году планируем 37 школ. Сейчас Собинка, Кольчугино, ремонтируем две школы в Петушках, по 362 миллиона, они в хорошем еще состоянии, поэтому по школам пойдем дальше», — заявила губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что школа №49 обсуждалась Светланой Орловой и Владимиром Путиным еще на прошлой встрече, которая состоялась в сентябре 2017 года. Тогда учебное заведение рисковало превратиться в долгострой, президент поручил главе области проконтролировать строительство, что Светлана Орлова и сделала: школа была достроена за несколько месяцев. Однако до сих пор она остается одной из проблем городского бюджета. Так, ранее из городского бюджета выделили 1 млн рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, корректировку проекта и проверку сметы, а после еще почти 5 млн рублей на оплату ранее завершенных строительно-монтажных работ.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирская школа из «зеленой папки» Путина продолжает высасывать деньги