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В Симферополе убирают незаконные гаражи и шлагбаумы

Общество

Виновных за их установку местные власти обещают привлечь к административной ответственности

В Симферополе убирают незаконные гаражи и шлагбаумы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Незаконный шлагбаум

Симферополь, 16 августа 2018, 17:44 — REGNUM  Власти Симферополя начали снос незаконных гаражей и прочих нестационарных объектов в городе. Об этом журналистам сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Вячеслав Голуб.

«В ближайшее время планируется демонтаж 255 различных незаконно размещённых объектов: стопперы, шлагбаумы, нестационарные торговые объекты и металлические гаражи. Также готовится конкурсная документация на демонтаж ещё 355 конструкций, размещённых без надлежащих правовых оснований», — отметил чиновник.

По его словам, всё незаконное имущество описывается, а его возврат происходит после оплаты работ по сносу, хранению и транспортировке, также будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле власти города также пообещали больше тысячи рекламных билбордов и ситилайтов, у которых истекли сроки разрешительных документов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму хотят снести больше тысячи билбордов и ситилайтов

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