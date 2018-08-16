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В Москве идёт подготовка к фестивалю фейерверков «Ростех»: фоторепортаж

Общество

Главным символом и арт-объектом фестиваля станет солнечный зайчик

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В Москве идёт подготовка к фестивалю фейерверков «Ростех»: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последние приготовления к фестивалю фейерверков «Ростех»

Москва, 16 августа 2018, 19:14 — REGNUM  В Москве 18−19 августа пройдёт международный фестиваль фейерверков «Ростех» — сейчас в столице заканчиваются последние приготовления к одному из долгожданных событий лета 2018 года. Мероприятие состоится в Братеевском каскадном парке, который превратится в интерактивный музей под открытым небом со множеством арт-объектов. В этом году их разрабатывает известный художник и экспериментатор Андрей Бартенев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Идут последние приготовления
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Идут последние приготовления
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Пиротехника
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пиротехника

В 2018 году участниками красочного шоу станут ведущие пиротехнические команды из Австрии, Болгарии, Италии, США, Андорры, Великобритании, Греции, Словакии. Согласно регламенту, на выступление командам отводится по двенадцать минут. Страны представят программы, состоящие из двух частей: фейерверка в цветах национального флага под музыку и произвольной программы. Выступления будут сопровождаться лазерным и водно-световым шоу.

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Последние приготовления к фестивалю фейерверков «Ростех»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последние приготовления к фестивалю фейерверков «Ростех»
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Команда Великобритании готовится к фестивалю
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Команда Великобритании готовится к фестивалю

Кроме того, с 18:30 до 20:30 на главной сцене Братеевского каскадного парка будут выступать музыканты: 18 августа хедлайнерами концертной программы станут группы «Танцы минус» и «Чиж &Co», а во второй день фестиваля гостей ждёт выступление группы «Звери». Организатором мероприятия выступает компания «Пиротехнические технологии», одним из учредителей которой является госкорпорация «Ростех». Мероприятие проходит при поддержке правительства Москвы.

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В Братеевском каскадном парке установили трибуны
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В Братеевском каскадном парке установили трибуны

Как сообщало ИА REGNUM, в выходные 18 и 19 августа в Москве также пройдёт Фестиваль тайской культуры. Его организатором является посольство Королевства Тайланд в России. Мероприятие пройдёт в парке «Сокольники», в программе 2018 года значатся традиционные танцы, поединки боксёров Муай Тай, сеансы тайского массажа и блюда национальной кухни.

Читайте подробнее: В парке «Сокольники» в Москве пройдёт Фестиваль тайской культуры

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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