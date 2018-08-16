В Москве идёт подготовка к фестивалю фейерверков «Ростех»: фоторепортаж

Москва, , 19:14 — REGNUM В Москве 18−19 августа пройдёт международный фестиваль фейерверков «Ростех» — сейчас в столице заканчиваются последние приготовления к одному из долгожданных событий лета 2018 года. Мероприятие состоится в Братеевском каскадном парке, который превратится в интерактивный музей под открытым небом со множеством арт-объектов. В этом году их разрабатывает известный художник и экспериментатор Андрей Бартенев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2018 году участниками красочного шоу станут ведущие пиротехнические команды из Австрии, Болгарии, Италии, США, Андорры, Великобритании, Греции, Словакии. Согласно регламенту, на выступление командам отводится по двенадцать минут. Страны представят программы, состоящие из двух частей: фейерверка в цветах национального флага под музыку и произвольной программы. Выступления будут сопровождаться лазерным и водно-световым шоу.

Кроме того, с 18:30 до 20:30 на главной сцене Братеевского каскадного парка будут выступать музыканты: 18 августа хедлайнерами концертной программы станут группы «Танцы минус» и «Чиж &Co», а во второй день фестиваля гостей ждёт выступление группы «Звери». Организатором мероприятия выступает компания «Пиротехнические технологии», одним из учредителей которой является госкорпорация «Ростех». Мероприятие проходит при поддержке правительства Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в выходные 18 и 19 августа в Москве также пройдёт Фестиваль тайской культуры. Его организатором является посольство Королевства Тайланд в России. Мероприятие пройдёт в парке «Сокольники», в программе 2018 года значатся традиционные танцы, поединки боксёров Муай Тай, сеансы тайского массажа и блюда национальной кухни.

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