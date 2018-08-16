По итогам шести месяцев долги по ЖКХ в Казахстане сократились на 23,8%

Астана, , 16:48 — REGNUM В июне 2018 года общая задолженность перед коммунальными предприятиями Казахстана составила 11,7 млрд тенге ($32,58 млн), что на 23,8% меньше, чем в июне 2017 года, сообщает 16 августа издание «Казинформ» со ссылкой на ответ председателя правительства республики Бакытжана Сагинтаева на депутатский запрос.

По его словам, долги собственников квартир составляют 7,4 млрд тенге ($20,61 млн). Сагинтаев добавил, что наличие большой задолженности создает проблемы для ТЭЦ по исполнению кредиторских обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года стоимость услуг ЖКХ в Казахстане выросла по сравнению с апрелем 2017 года на 7,3%. Вывоз мусора подорожал на 7,4%, расходы на содержание жилья — на 6,7%, центральное отопление — на 5,3%.

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