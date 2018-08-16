В Петербурге предлагают пронумеровать станции метро

Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM В Петербурге властям предложили пронумеровать все станции метро на манер дубайского или варшавского. С таким предложением к вице-губернатору Игорю Албину обратился депутат муниципального образования «Купчино» Михаил Черепанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению депутата, такие меры помогут иностранцам намного легче ориентироваться в подземке Северной столицы.

«Во время проведения Чемпионата мира по футболу я сам лично наблюдал за тем, как тяжело иностранцам ориентироваться в нашем метрополитене. Не раз мне приходилось самому объяснять туристам, как добраться на ту или иную станцию. Проблема, о которой я говорю, в основном связана с тем, что наши русские названия станций не только тяжело читать, но также очень тяжело воспринимаются на слух. В особенности китайцам, так как они практически не говорят на английском языке», — говорит Черепанов.

Он полагает, что нумерация станций позволит избежать многих проблем с ориентацией в метрополитене иностранных гостей, так как Петербург остается не только туристической столицей России, но и площадкой для международных форумов.

«Поток иностранце огромный, а мы страна гостеприимная, так давайте поможем нашим туристам», — заметил депутат. Он добавляет, что порядковые номера помимо основных названий присваиваются станциям метро в столицах Польши и ОАЭ.