Поиском пропавшей в Дагестане девочки занялся Рамзан Кадыров

Грозный, , 16:32 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров отдал поручение подключиться к поискам пропавшей в Дагестане 8-летней девочки министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации. По словам главы ведомства Джамбулата Умарова, Кадыров приказал начать поиск через представительства и землячества, расположенные на территории ЮФО и СКФО, а также в других субъектах Российской Федерации.

Все сообщения будут поступать в распоряжение специальной группы, созданной при департаменте внешних связей миннаца ЧР. Как отметил Умаров, поиски велись с первого дня пропажи ребенка, но они носили конфиденциальный характер. Теперь они получили официальный статус, заявил министр.

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Он также обратился к возможным похитителям с призывом вернуть ребенка, если у них «в мозгах осталась хотя бы толика разума, а в сердцах хотя бы мельчайшая частица совести». Пригрозив им карой Всевышнего, Умаров отметил, что сделают все, что только возможно, не просто как «представители руководства Чеченской Республики, а как люди и мусульмане», для того чтобы найти ребенка.

«Тем, кто, возможно, похитил девочку, я хочу напомнить, что их ищут не только весь Кавказ и все мусульмане, но и теперь уже вся страна и весь мир», — заявил Умаров.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмилетняя девочка пропала в дагестанском городе Каспийске 29 июля. Ребенок пошел в магазин за хлебом и не вернулся. На поиски пропавшей девочки вышли несколько тысяч человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, волонтеры из числа местных жителей и приезжие из других регионов. На помощь местным поисковикам прибыли представители московского поискового отряда «Лиза Алерт», имеющие восьмилетний опыт в поиске пропавших людей.

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