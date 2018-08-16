Жители Ростова-на-Дону выбрали имя для зубрёнка

Ростов-на-Дону, , 16:24 — REGNUM Новорождённому постояльцу ростовского зоопарка жители Ростова-на-Дону дали имя. Зубрёнка назвали Музыкантом. Об этом ИА REGNUM сообщили в зоопарке.

В начале августа был объявлен конкурс на имя для зубрёнка. За это время сотрудники зоосада получили десятки писем, комментариев в социальных сетях, звонков с вариантами имён. Самое популярное имя — Музыкант.

Напомним, зубры, обитающие в ростовском зоопарке, занесены в племенную книгу, согласно которой зубрятам кавказско-беловежской линии даются клички, начинающиеся на слог «Му». Маму зубрёнка зовут Муза, папу — Мужичок. Также в зоопарке живёт молодая самка Мулатка, приехавшая из нижегородского зоопарка «Лимпопо» в июле 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года в семье зубров, обитающих в ростовском зоопарке, на свет появился детёныш Муха. Рождение стало приятной неожиданностью, так как обычно эти животные дают потомство весной. Последний приплод в семье зубров в Ростовской области был 11 лет назад.

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