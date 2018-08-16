В Чечне будут растить законопослушных участников дорожного движения

Грозный, , 16:01 — REGNUM В Чечне на базе отрядов юных инспекторов движения открыли детский пресс-центр. Он будет участвовать в пропаганде соблюдения правил дорожного движения. В России это уже четвертый детский пресс-центр, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

Членам пресс-центра ЮИД Чечни вручили в торжественной обстановке удостоверения и профессиональное оборудование. А первое интервью они смогли взять у главы Чечни Рамзана Кадырова, который участвовал в мероприятии.

Глава региона, отмечая важность воспитания культуры вождения с детства, высоко оценил идею проекта. По его словам, пресс-центр станет эффективным инструментом борьбы со случаями смертности и травматизма в результате ДТП.

Инициаторы проекта рассчитывают, что центр, открытый в Доме печати в Грозном, станет центральной площадкой для отрядов юных инспекторов движения во всем Северо-Кавказском федеральном округе. Юные участники проекта будут своим примером воспитывать законопослушных участников дорожного движения.