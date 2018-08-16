Владимирский губернатор — Путину: Наша трасса лучше европейской

Владимир, , 15:53 — REGNUM Трасса М7 лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург. Об этом 16 августа во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявила губернатор Владимирской области Светлана Орлова, отвечая на вопрос, удалось ли в регионе достроить дорогу. Президент заметил, что Светлане Орловой «виднее».

По словам губернатора Светланы Орловой, на строительство дороги было потрачено 14 млрд рублей из федерального бюджета. Сейчас на ней построено 11 переходов, благодаря которым удается снизить смертность.

«Очень много гибло людей, детей, школьников. Есть защитные экраны, население тоже довольно, что защитные экраны. Поэтому за это особое спасибо», — сказала Светлана Орлова.

Кроме того, губернатор поблагодарила Владимира Путина и за Лыбедскую магистраль, благодаря которой удалось разгрузить центр Владимира и снизить негативное воздействие на памятники ЮНЕСКО, в частности, на Золотые ворота.

Напомним, встреча Владимира Путина и Светланы Орловой прошла 16 августа. На ней обсуждались вопросы социально-экономического положения региона. В частности, большой блок вопросов касался развития здравоохранения. Светлана Орлова заявила, что в регионе на строительство ФАПов будет потрачено 200 млн рублей.

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