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Казанские студенты прошли практическое занятие на строительстве перехода

Общество

Сооружение обеспечит безопасный проход от улицы Восьмое Марта к онкологическому диспансеру

Казань, 16 августа 2018, 15:33 — REGNUM  Ночное практическое занятие устроили студентам Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) подрядчики на строительстве надземного пешеходного перехода в Советском районе Казани, сообщает 16 августа пресс-служба вуза.

Руководил занятием замдиректора подрядной организации, выпускник кафедры «Автомобильные дороги, мосты и тоннели» (АДМТ) Руслан Сайдашев. За проведением работ на объекте наблюдал директор Института транспортных сооружений Евгений Вдовин.

«Сложность проводимых работ заключалась в краткосрочном монтаже пролетного строения длиной 44,60 м, шириной 4,29 м и высотой с учетом остекления 3,58 м», — говорится в сообщении.

Занятие прошло в ночь с 4 на 5 августа 2018 года с 0:20 до 01:30.

Отмечается, что сооружение обеспечит безопасный проход от улицы Восьмое Марта к онкологическому диспансеру и заменит существующий наземный переход через железную дорогу, автомобильную дорогу и примыкающую улицу 8 Марта.

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