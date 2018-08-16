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Мэр Ташкента будет реагировать на жалобы в социальных сетях

Общество

15 августа президент Узбекистана подписал указ «О мерах по реализации эксперимента по улучшению инвестиционного климата в городе Ташкенте»

Ташкент, 16 августа 2018, 15:40 — REGNUM  Хоким (мэр) Ташкента Жахонгир Артикходжаев будет оперативно реагировать на обращения и жалобы граждан, размещенные в социальных сетях, сообщает 16 августа издание UzReport со ссылкой на указ президента Узбекистана «О мерах по реализации эксперимента по улучшению инвестиционного климата в городе Ташкенте».

Согласно документу, мэру Ташкента в экспериментальном порядке предоставляется право упрощенной выдачи земельных участков инвесторам, а также право реализации государственной собственности.

На Артикходжаева также возложена ответственность за сохранение старогородской части Ташкента, объектов культурного наследия и благоприятной экологической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 июня закрылся проект узбекской социальной сети Muloqot (общение), который просуществовал семь лет. Ресурс был ориентирован на внутреннюю сеть республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане закрывается местная социальная сеть

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