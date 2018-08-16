Костромские школы не прошли проверку на пожарную безопасность из-за ремонта

Кострома, , 15:08 — REGNUM 70% школ, вузов и детских садов Костромской области прошли проверку на пожарную безопасность, сообщает ГТРК «Кострома». Областное управление МЧС не выявило серьезных нарушений.

Сотрудники МЧС высказали замечания школам, где еще не закончен ремонт. В таких учебных заведениях обнаружен невывезенный строительный мусор, закрытые пути эвакуации и завешанные тряпками датчики дыма. После завершения ремонтных работ их обследуют повторно.

По словам заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Костромской области Михаила Большакова, педагоги

«серьезно относятся к обеспечению пожарной безопасности».

«Они знают, как себя вести, куда выводить класс, по каким путям эвакуации они должны двигаться, какими выходами пользоваться, как считать своих детей, кому докладывать, что дети выведены. В сентябре занятия по эвакуации еще будут проведены, знания эти, мы, так скажем, еще освежим и закрепим на практике», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромском управлении МЧС отметили снижение количества возгораний в регионе на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Наибольшее количество пожаров — 77,3% от общего числа — произошло в домах и в надворных пристройках. Основные причины — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования или отопительного оборудования.

Всего с начала 2018 года в Костромской области в результате пожаров погибли 28 человек. Также за первое полугодие пожарные спасли 175 человек и эвакуировали 454 местных жителей.