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Путин поддержал строительство перинатального центра под Владимиром

Общество

Президент России провел рабочую встречу с губернатором Владимирской области Светланой Орловой

Путин поддержал строительство перинатального центра под Владимиром
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Ковров, Владимирская область, 16 августа 2018, 15:05 — REGNUM  Владимир Путин 16 августа провел рабочую встречу с губернатором Владимирской области Светланой Орловой. Как сообщила пресс-служба президента, на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. В частности, речь зашла и о развитии здравоохранения в регионе.

Как сообщила глава области Светлана Орлова, одной из проблем здравоохранения является отсутствие перинатального центра в Коврове.

«Это один из крупнейших городов, 240 лет будет этому городу, и, конечно, перинатальный центр для них — это было бы решение. Хотя мы в роддом 120 миллионов выделили, ремонтируем. А тогда бы мы могли и Судогду, и Ковровский район», — сказала Светлана Орлова.

В ответ на это Владимир Путин пообещал поддержать строительство перинатального центра.

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Гинекология, акушерство, перинатология
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