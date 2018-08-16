Из-за инфекционной вспышки на Голанах могут начаться перебои с водой

Тель-Авив, , 14:33 — REGNUM В Израиле покупатели в ближайшие дни столкнутся с дефицитом минеральной воды Mey Eden из-за вспышки лептоспироза на Голанских высотах, пишет газета The Jerusalem Post.

По данным издания, производство бутилированной воды остановлено третий раз за неделю из-за инфекции. Выяснилось, что в образцах питьевой воды содержание бактерий, вызывающих лептоспироз, в несколько раз превышает норму.

Компания заявила, что прекратила брать воду из источников, признанных загрязненными, и использует только источник в Кацрине, по которому не было информации, что он загрязнен. Ранее уже были перебои с поставкой бутилированной воды в магазины, дефицит также ожидается в ближайшее время.

Издание отмечает, что в августе традиционно самый высокий спрос на минеральную воду в магазинах и отелях, поэтому дефицит неизбежен.

Ранее власти Израиля закрыли для купания четыре реки на Голанских высотах из-за бактериальной инфекции. Пострадало более 20 человек, закрыты парки и заповедники на севере страны.

14 августа сообщалось, что компания Mey Eden берет воду из источника, расположенного между ручьями Йехудия и Завитан, после купания в которых были отмечены случаи заражения лептоспирозом.

Лептоспироз — это опасная бактериальная инфекция, которая может вызвать повреждение почек, проблемы с дыханием и другие заболевания. Может привести к смерти.

Заражение происходит в результате непосредственного контакта с мочой инфицированных животных или контакта с окружающей средой, загрязненной мочой. Минздрав Израиля запретил купание в источниках на территории парка А-Ярден, заповедника «Маджарса» и в ручье Джелабун.

Также предупреждающие таблички о запрете погружаться в воду установлены на речках Завитан, Заки, Йехудия и Мешушим. Туристам, отправляющимся на Голаны и в парки на севере Израиля, рекомендуется не сходить с размеченных туристических троп и купаться в источниках со стоячей водой или медленным течением.