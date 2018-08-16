Менеджер Шумахера опровергла слухи о его перевозе на Майорку

Женева, Швейцария, , 14:39 — REGNUM Семья немецкого автогонщика Михаэля Шумахера не собирается переезжать на постоянное место жительство в Испанию. Об этом 16 августа заявила менеджер Сабина Кем, пишет издание Bild.

Кем подтвердила, что семья приобрела бывшую недвижимость президента футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Переса на испанском острове Майорка. Но не для того, чтобы построить там лазарет для Михаэля Шумахера, как в Женеве, а для периодического отдыха его супруги и двоих детей.

Слухи о переезде распространились после заявления мэра испанского городка Андрач Кати Руарк о том, что Михаэль Шумахер переезжает туда. Позже власти Андрача опровергли информацию о том, что Руарк делала подобное заявление.

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Напомним, в декабре 2013 года семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах. Последние годы семья не делает заявлений о состоянии его здоровья.

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