В Алма-Ате выросло количество отказов от вакцинации детей

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

Алма-Ата, Казахстан, , 14:36 — REGNUM В первой половине 2018 года в Алма-Ате зарегистрировано 2 096 отказов от прививок детям до двух лет, сообщает 16 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя городского департамента охраны общественного здоровья Айзат Молдагасимову.

По её словам, в Алма-Ате регистрируется рост «отказников». В 2018 году доля детей, чьи родители отказались от прививок, от общего числа детей до двух лет составила 8,5%. В 2017 году этот показатель составил 5%.

Молдагасимова добавила, что за полгода 30 непривитых детей заболели вирусным гепатитом А.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая глава департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области Нурсула Беркимбаева заявила, что в регионе зарегистрировано 2,6 тыс. отказов родителей от вакцинации детей.

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