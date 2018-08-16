В Южном Бутово по просьбе жителей разобьют сквер

Москва, , 14:25 — REGNUM Вместо строительства трехэтажного здания в столичном районе Южное Бутово обустроят сквер. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Размещение сквера согласовано градостроительно-земельной комиссией (ГЗК) Москвы. В правила землепользования и застройки города внесены поправки, которые позволят разбить сквер на участке площадью 0,084 га по улице Южнобутовская.

Ранее здесь предполагалось построить трехэтажное здание для объекта общепита, однако местные жители попросили оставить место под зеленые насаждения. Их просьба была удовлетворена.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Москве прошли два из запланированных митингов против градостроительной политики столичных властей. Сотни людей выразили недовольство уплотнительной застройкой, сносом плоскостных стоянок, уничтожением зелёных зон и природных комплексов.

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