Бывшему замглаве СКР по Москве суд вынес приговор за взятку

Москва, , 14:16 — REGNUM Бывший первый заместитель руководителя Следственного комитета России по Москве Денис Никандров ответил перед правосудием за коррупцию. Обвинительный приговор сегодня, 16 августа, вынес Московский городской суд.

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Денис Никандров был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»). Бывшему стражу порядка назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы. Отбывать срок коррупционер будет в колонии строгого режима. Кроме того, Никандров лишён права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах. Также по решению суда он лишился специального звания генерал-майора юстиции.

«Рассмотрение данного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалам дела присвоен гриф «Секретно», — уточнили ИА REGNUM в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы 20 июля 2016 года. Всех троих заподозрили в получении взятки на сумму в один миллион долларов от криминального авторитета Шакро Молодого.

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