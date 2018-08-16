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Участник «Машука», подаривший Путину планшет, рассчитывает на грант

Общество

Автор проекта «Школа ресайклинга» направит грант на создание мастерских по переработке пластика

Магас, 16 августа 2018, 14:11 — REGNUM  В Ингушетии могут появиться мастерские по переработке пластика. Их организует автор проекта «Школа ресайклинга» Адам Калиматов — участник Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук-2018».

Он очень рассчитывает на грант. В настоящее время уже доказала свою полезность и выгодность одна действующая мастерская. А при победе на «Машуке» и получении гранта на развитие можно будет оборудовать до девяти таких мастерских. Они будут изготавливать из вторсырья товары народного потребления, в том числе канцелярские товары, плафоны для светильников, настенные часы, дверные ручки, пишет «Интернет-газета «Ингушетия».

По словам автора проекта, он реализуется экологическим центром «Зеленый полумесяц». Основой для производства является вторсырье. Для его сбора на территории республики установлено 50 контейнеров.

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Напомним, в ходе визита президента РФ Владимира Путина 15 августа в Пятигорск, где проходит первая смена Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук-2018», авторы проекта из Ингушетии продемонстрировали главе государства работу станка по переработке вторсырья и подарили образец продукции — планшет, изготовленный из переработанного пластика.

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Молодежный форум «Машук-2018»
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