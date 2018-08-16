Квартиры и машины: сотрудники владимирского облздрава скрыли имущество

Владимир, , 13:55 — REGNUM В департаменте здравоохранения Владимирской области вскрылись факты нарушения антикоррупционного законодательства. Как сообщила 16 августа пресс-служба прокуратуры региона, некоторые сотрудники департамента и руководители больниц предоставили недостоверные сведения о своем имуществе и доходах.

«Установлены факты сокрытия служащими департамента и руководителями медицинских учреждений от работодателя информации о находящихся в собственности объектах движимого и недвижимого имущества, а также доходов, полученных в коммерческих организациях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, сотрудники прокуратуры нашли коррупциогенные факторы в шести нормативных актах департамента. Сейчас к ответственности привлечены десять сотрудников облздрава, а в документы внесены изменения.

ИА REGNUM напоминает, что директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин по итогам 2017 года задекларировал доход в 1,4 млн рублей, его супруга заработала 2,2 млн рублей. В собственности главы департамента находятся земельный участок, жилой дом, квартира, гараж и автомобиль Nissan X-Trail. В собственности его жены — квартира в 94,7 кв. м.