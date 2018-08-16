Четверг, 16 Августа 2018 года
15:32:37 МСК

Квартиры и машины: сотрудники владимирского облздрава скрыли имущество

Общество

Прокуратура нашла случаи нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками департамента здравоохранения Владимирской области

Владимир, 16 августа 2018, 13:55 — REGNUM  В департаменте здравоохранения Владимирской области вскрылись факты нарушения антикоррупционного законодательства. Как сообщила 16 августа пресс-служба прокуратуры региона, некоторые сотрудники департамента и руководители больниц предоставили недостоверные сведения о своем имуществе и доходах.

«Установлены факты сокрытия служащими департамента и руководителями медицинских учреждений от работодателя информации о находящихся в собственности объектах движимого и недвижимого имущества, а также доходов, полученных в коммерческих организациях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, сотрудники прокуратуры нашли коррупциогенные факторы в шести нормативных актах департамента. Сейчас к ответственности привлечены десять сотрудников облздрава, а в документы внесены изменения.

ИА REGNUM напоминает, что директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин по итогам 2017 года задекларировал доход в 1,4 млн рублей, его супруга заработала 2,2 млн рублей. В собственности главы департамента находятся земельный участок, жилой дом, квартира, гараж и автомобиль Nissan X-Trail. В собственности его жены — квартира в 94,7 кв. м.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Доходы чиновников и депутатов в 2017 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить