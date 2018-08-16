Адвокаты Серебренникова подозревают подмену показаний свидетеля

Москва, , 13:54 — REGNUM Протокол допроса одного из свидетелей по делу труппы «Седьмая студия» сфальсифицирован. Об этом 16 августа на заседании Мосгорсуда заявила адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Рената Литвина, сообщает «Ведомости».

В июле 2017 года показания по делу о хищениях бюджетных средств дала бывшая сотрудница труппы «Седьмая студия» Лариса Войкина. В протоколе, представленном на заседании 16 августа, есть расхождения с прежним документом, то есть существуют варианта показаний Войкиной, пояснила Литвина.

Свои слова защитница подкрепила фотокопиями бумаг. Данный протокол допроса сфальсифицирован и не может быть использован в качестве доказательства, заявила она.

Ранее о подозрениях в подлоге заявил другой фигурант дела — генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский. Он рассказал, что заметил искажение протокола допроса Войкиной при ознакомлении с материалами дела. Отличия текста «усиливают обвинительную составляющую» в отношении обвиняемых, утверждает фигурант.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года началось расследование нецелевого использования средств, выделенных Минкультом на проект «Платформа» с целью популяризации современного искусства. Дело касается 133 млн рублей. Режиссёру и руководителю театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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