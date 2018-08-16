В Николаеве местный чиновник обнаружил следы Конана-варвара и Золотого руна

Николаев, Украина, , 13:53 — REGNUM Глава Николаевской обладминистрации Алексей Савченко заявил, что в Николаеве жил сам Конан-варвар, сообщает 16 августа УНИАН.

Согласно сообщению, Савченко уверен, что местные археологи смогут найди следы древнего Конана-варвара и Золотого Руна, а также «что-то другое». При этом чиновника не смутило то, что Конан-варвар — вымышленный персонаж, а Золотое Руно — и вовсе мифический артефакт, о котором известно только из древнегреческих сказаний.

Напомним, подобные «перлы» украинские чиновники и псевдоисторики выдают регулярно. Один из любимых мифов украинских псевдоисториков — существование древней Руси-Украины, хотя в то время ни о какой Украине речи и близко было.