Четверг, 16 Августа 2018 года
15:32:01 МСК

В Николаеве местный чиновник обнаружил следы Конана-варвара и Золотого руна

Общество

Подобные заявления все чаще появляются на Украине

В Николаеве местный чиновник обнаружил следы Конана-варвара и Золотого руна
Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР
Крутит пальцем у виска

Николаев, Украина, 16 августа 2018, 13:53 — REGNUM  Глава Николаевской обладминистрации Алексей Савченко заявил, что в Николаеве жил сам Конан-варвар, сообщает 16 августа УНИАН.

Согласно сообщению, Савченко уверен, что местные археологи смогут найди следы древнего Конана-варвара и Золотого Руна, а также «что-то другое». При этом чиновника не смутило то, что Конан-варвар — вымышленный персонаж, а Золотое Руно — и вовсе мифический артефакт, о котором известно только из древнегреческих сказаний.

Напомним, подобные «перлы» украинские чиновники и псевдоисторики выдают регулярно. Один из любимых мифов украинских псевдоисториков — существование древней Руси-Украины, хотя в то время ни о какой Украине речи и близко было.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить