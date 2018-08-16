Пользователи сети решили овладеть телекинезом

Москва, , 13:51 — REGNUM В Twitter набирает популярность флешмоб #MatildaChallenge, участники которого пытаются воспроизвести знаменитую сцену из американского фильма «Матильда» 1996 года выпуска.

Главная героиня комедии владеет телекинезом: она умеет передвигать вещи взглядом и поднимать предметы в воздух силой мысли. В одной из сцен девочка использовала свои способности, чтобы приготовить себе завтрак, закрыть двери и двигать вещи в комнате.

Спустя 22 года пользователи соцсети вспомнили этот эпизод и решили его повторить. Инициатором стал пользователь Dom Dom, друзья которого под музыку из фильма незаметно двигают предметы, когда главный герой бросает на них взгляд. Юзер опубликовал свой ролик еще в мае и даже не догадывался, что он может перерасти во флешмоб.

https://twitter.com/yungdomdom/status/998294351229878272

В августе пользователи обратили внимание на видео и решили повторить эксперимент. Впрочем, не у всех попытка спародировать сцену из фильма заканчивается успешно.

https://twitter.com/AlanaGonzalez1/status/1029567260933976064

Спустя несколько дней после начала флешмоба на него обратила внимание актриса Мара Уилсон, исполнившая главную роль в «Матильде». Девушка начала публиковать на своей странице самые смешные ролики.

https://twitter.com/MaraWilson/status/1029105906552733696

Ранее в сети большую популярность набрал флешмоб #Inmyfeelingschallenge. Его участники под песню рэпера Дрейка на ходу выходят из автомобиля и танцуют на проезжей части. Флешмоб оказался довольно опасным. Некоторым участникам не удавалось выйти из движущейся машины, из-за чего они тут же падали на дорогу и едва не попадали под авто. Были случаи, когда в открытую машины проникали воры, а несколько участников даже становились жертвами встречных автомобилей.

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