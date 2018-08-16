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КалмГУ разместит участников ЧМ по боксу среди студентов в общежитиях

Общество

Масштабные соревнования пройдут в Элисте с 31 августа по 7 сентября

Элиста, 16 августа 2018, 13:43 — REGNUM  Основным местом проживания участников чемпионата мира по боксу среди студентов в Элисте будут гостевые дома комплекса Сити Чесс и общежития Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городовикова (КалмГУ), сообщает 16 августа пресс-служба вуза.

Такое решение было принято накануне во время заседания организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата в Доме правительства Калмыкии.

«В ходе заседания оргкомитета выяснилось, что количество участников увеличилось до 158 человек. Часть из них будет размещена в Сити-Чесс, часть — в общежитиях КалмГУ. Опорный региональный вуз частично возьмет на себя и вопросы питания спортсменов», — говорится в сообщении вуза.

Напомним, масштабные соревнования пройдут в новом спорткомплексе «Ойрат-арена» с 31 августа по 7 сентября. Для участия в чемпионате свои заявки направили 27 стран. Из них 17 стран уже подтвердили свое участие, ожидается подтверждение участия спортсменов из Армении, Китая, Мексики, Польши, Украины, Турции, Японии, Ирана.

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