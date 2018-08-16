В Улан-Удэ открылся Байкальский медицинский молодёжный форум

Улан-Удэ, , 13:28 — REGNUM Более 500 медицинских работников собрались сегодня на Байкальский медицинский молодежный форум, открывшийся сегодня, 16 августа, в столице Бурятии — Улан-Удэ. Подробности сообщает официальный сайт региона.

В течение трёх дней участники мероприятия посетят шесть мастер-классов и примут участие в работе пяти секций научно-практической конференции. Также в ходе форума пройдут пять круглых столов, а итоги мероприятия подведут в школе открытого диалога на озере Байкал.

«Задача форума — повышение качества жизни, качества здравоохранения. Никакое качественное оборудование не может работать без врача», — подчеркнул на торжественной церемонии открытия форума глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он также выразил надежду, что го участники помогут понять как реализовывать президентские указы.

«Когда мы здесь собираем молодых врачей со всей России, это дает возможность и между собой пообщаться, и почувствовать новые веяния, и поделиться мнениями, и в рамках Президентских указов понять, как их реализовывать. Очень амбициозные задачи стоят и перед здравоохранением, и перед органами государственной власти», — отметил губернатор.

Напомним, сегодня в лечебно-оздоровительных и медицинских учреждениях республики работают 1 400 врачей и 2 900 медработников моложе 35 лет. Для вовлечения и мотивации молодых специалистов в Республике Бурятия реализуется программа «Земский доктор».