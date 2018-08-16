С 2019/2020 учебного года в Узбекистане введут обязательную школьную форму

Ташкент, , 13:29 — REGNUM Правительство Узбекистана утвердило единую школьную форму для государственных общеобразовательных учреждений. Об этом сообщил 16 августа заместитель председателя правительства республики Азиз Абдухакимов на своей странице в Facebook.

В 2018/2019 учебном году школьники будут носить форму на добровольной основе. Однако с 2019/2020 года форма станет обязательной. Правительство утвердило два образца — для учащихся 1−6 классов и 7−11 классов.

Как сообщало ИА REGNUM, тестирование новой единой школьной формы в Узбекистане началось в апреле. Тестовая форма была рассчитана на три возрастные группы: для 1−4, 5−7 и 8−11 классов.

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