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С 2019/2020 учебного года в Узбекистане введут обязательную школьную форму

Общество

В 2018/2019 учебном году школьники будут носить форму на добровольной основе

Ташкент, 16 августа 2018, 13:29 — REGNUM  Правительство Узбекистана утвердило единую школьную форму для государственных общеобразовательных учреждений. Об этом сообщил 16 августа заместитель председателя правительства республики Азиз Абдухакимов на своей странице в Facebook.

В 2018/2019 учебном году школьники будут носить форму на добровольной основе. Однако с 2019/2020 года форма станет обязательной. Правительство утвердило два образца — для учащихся 1−6 классов и 7−11 классов.

Как сообщало ИА REGNUM, тестирование новой единой школьной формы в Узбекистане началось в апреле. Тестовая форма была рассчитана на три возрастные группы: для 1−4, 5−7 и 8−11 классов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане тестируют новую школьную форму

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