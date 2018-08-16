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Лидер самарской экстремистской организации обвиняется по пяти статьям УК РФ

Общество

Сама фигурантка дела называет все обвинения «необоснованными и вымышленными»

Тольятти, Самарская область, 16 августа 2018, 13:26 — REGNUM  Бывшей главе самарской организации «Община коренного русского народа Самарской области» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Любови Кузаевой предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ, сообщил её адвокат, юрист международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифтахутдинов. Об этом пишет 16 августа «Коммерсантъ».

По словам защитника Кузаевой, ей вменяется в вину организация экстремистского сообщества, возбуждение ненависти, реабилитация нацизма, публичные призывы к сепаратизму и ведение экстремистской деятельности с использованием сети интернет. Сама Кузаева называет все обвинения «необоснованными и вымышленными».

Напомним, по мнению следствия, Любовь Кузаева виновна в размещении в соцсетях экстремистских материалов. Правоохранители считают её виновной в руководстве членами организации «Община коренного русского народа Самарской области» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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