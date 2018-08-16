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В Пермском госуниверситете прошла встреча с митрополитом Мефодием

Общество

На встрече с ректором обсуждался вопрос о преподавании старославянского, древнегреческого и латинского языков

Пермь, 16 августа 2018, 13:18 — REGNUM  Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий посетил с визитом Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где встретился с ректором Игорем Макарихиным и деканом филологического факультета Борисом Кондаковым, сообщает 16 августа пресс-служба вуза.

«Представители Пермской семинарии выразили заинтересованность в привлечении преподавателей классического университета по таким дисциплинам, как старославянский, древнегреческий, латинский языки и русская литература», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече обсуждалась возможность долгосрочного сотрудничества вуза и епархии, в частности — создание на филологическом факультете программы подготовки бакалавров по направлению «Теология» и магистратуры с педагогическим профилем, выпускники которой смогут преподавать основы религиозной и культурной этики в школах.

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