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Отравление детей в Дагестане: возбудитель сальмонеллы находился в мясе кур

Общество

Роспотребнадзор проверяет птицефабрику, поставлявшую продукцию в детский лагерь

Отравление детей в Дагестане: возбудитель сальмонеллы находился в мясе кур
Volker Brinkmann
Сальмонелла (электронная микрофотография)

Махачкала, 16 августа 2018, 12:51 — REGNUM  Причиной отравления детей в лагере «Спартак» в Дагестане стала сальмонелла, которой было заражено мясо кур. В настоящее время проводится проверка птицефабрики, продукция которой вызвала массовое отравление. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, куриное мясо было заражено сальмонеллой в очень высокой концентрации. Что стало причиной такой концентрации, в настоящее время устанавливается. Начата проверка этой птицефабрики, отметила Попова.

При этом, по словам главы ведомства, на момент открытия детский лагерь удовлетворял всем требованиям Роспотребнадзора. Есть нюанс в том, что уже во время его работы были приняты два новых сотрудника без необходимого обследования.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в детском лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана произошла вспышка кишечной инфекции. С признаками отравления были доставлены в больницу 86 человек, в том числе 83 воспитанника и трое сотрудников лагеря. По данному факту была организована проверка СКР, минздрава и управления Роспотребнадзора Дагестана.

В настоящее время, по данным минздрава, около 20 детей уже выписаны домой. В больницах остаются около 60 человек. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести.

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Массовые пищевые отравления
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