Все пострадавшие в аварии с автобусом Москва – Ижевск выписаны из больницы

Домодедово, Московская область, , 12:47 — REGNUM Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии пассажиры автобуса Москва — Ижевск пошли на поправку.

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По информации пресс-службы областного министерства здравоохранения, в настоящее время все они выписаны из городской клинической больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы в Ижевск, произошла 28 июля на трассе А-107 в Домодедовском районе Подмосковья. В результате пострадали почти 30 человек, в том числе четверо детей. Известно, что в автобусе находились артисты удмуртского народного ансамбля песни и пляски «Танок».

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