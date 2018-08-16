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Избрание меры пресечения мэру Оренбурга: число видеокамер ограничено

Общество

Глава города Евгений Арапов попросил ограничить количество телекамер. Судья удовлетворил эту просьбу

Избрание меры пресечения мэру Оренбурга: число видеокамер ограничено
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Оренбург, 16 августа 2018, 12:46 — REGNUM  В Оренбурге в 14:00 местного времени (12:00 мск) началось рассмотрение ходатайства силовиков об избрании меры пресечения для подозреваемого в коррупции мэра Евгения Арапова. Он попросил судью ограничить число телекамер. Фото‑ и аудиофиксация ведётся, операторам разрешат работу только во время непосредственного оглашения решения, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ленинского районного суда Юлия Глухова.

Евгения Арапова доставили из больницы примерно за 20 минут до начала судебного заседания. Мэр был в наручниках и отказался общаться с представителями СМИ.

Напомним, следствие требует для градоначальника заключения под стражу. В суде отметили, что процесс рассмотрения ходатайства может оказаться долгим и затянуться до вечера.

К заседанию проявлен большой интерес. Зал переполнен желающими присутствовать при принятии решения о мере пресечения для главы города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Евгений Арапов подозревается в вымогательстве крупной взятки в составе группы лиц по предварительному сговору. Когда градоначальнику объявили о статусе подозреваемого, он находился на лечении в больнице.

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Коррупция и борьба с ней
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