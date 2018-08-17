«Быть интровертом»: комикс о выживании в шумном мире

Москва, , 12:32 — REGNUM Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило комикс «Быть интровертом. История тихой девочки в шумном мире» британской художницы Дебби Танг. Книга рассказывает о том, как нелегко интровертам жить в мире экстравертов.

Уже несколько лет Дебби Танг ведет блог, в котором делится историями из повседневной жизни интроверта. Итогом её многочисленных записей стало появление комикса о тихой девочке, которая пытается выжить в шумном мире. Главная героиня учится, посещает вечеринки, выходит замуж и устраивается на работу. Казалось бы, ничего необычного. Но все эти простые действия даются ей с большим трудом.

«Быть интровертом» — яркий пример того, насколько современный мир безжалостен к людям, предпочитающим одиночество и тишину. Комикс в очередной раз напоминает читателю, что все люди разные, что нужно быть чутким к своим потребностям и уважать границы других.

Жизненные ситуации, которые описывает автор, будут знакомы как интровертам, так и окружающим их людям. Первые узнают в комиксе себя и осознают, что они не одиноки в своём мироощущении. Для вторых книга станет полезным пособием, которое поможет лучше понять менее социальных людей.

«В этом комиксе я увидел огромное количество ситуаций, которые я испытываю и переживаю точно так же, как это делает главная героиня, — отмечает копирайтер издательства «МИФ» Сергей Капличный. — Немного неловко видеть себя со стороны, но в то же время комикс подсказывает, что эти ситуации — нормальные. А значит, можно не обвинять себя и просто наслаждаться жизнью. Это ли не круто?»

«Некоторые страницы вызвали у меня такое узнавание, что я немедленно пошла скидывать скриншоты подругам в чатики. Например, об идеальном романтическом вечере или сценке в книжном магазине. Это же прям из моей жизни! Откуда комикс знает? Ну и безусловно, чай все делает лучше», — согласилась менеджер проектов издательства «МИФ» Ирина Типунова.

Комикс помогает понять, что быть интровертом — это нормально. Чувствовать себя комфортно наедине с собой, не любить шумные вечеринки и испытывать дискомфорт от телефонных звонков — вовсе не нарушения, которые нужно скрывать. Главная героиня «Быть интровертом» долгое время надевала маску общительного человека, но при этом отодвигала личные потребности на второй план. Лишь спустя много лет она смогла найти собственное место в шумном мире, где её границы почти не нарушают.

«Если бы мне попался этот комикс в детстве или юности, всё было бы намного проще и понятнее. Что я странная, я слышала и в школе, и в студенчестве. Да и сейчас тоже довольно часто. Просто раньше я считала, что это ненормально. А сейчас я знаю, что я такая и это нормально. И стало намного легче жить. Многие вещи с годами стали даваться легче», — признается руководитель мобильной розницы издательства «МИФ» Ирина Мызникова.

Помимо тонкого юмора и жизненных историй, комикс цепляет своей графикой. Сине-голубая гамма, которая, по логике, должна создавать атмосферу холода, на самом деле погружает в невероятный уют. Хочется последовать примеру главной героини — укутаться в тёплый плед и в компании чашки чая и книги слушать барабанящие по окну капли дождя.

«Первое, что бросается в глаза, — не то, что книга про интровертов, а то, что она невероятно стильная. Эти акварельные иллюстрации в сине-голубой гамме — просто читаешь и наслаждаешься. Причем при такой пасмурности цвета нет какого-то негативного ощущения. Наоборот, очень спокойное впечатление оставляет», — считает шеф-редактор направления «Детское чтение» издательства «МИФ» Алёна Яицкая.

Дебора (Дебби) Танг — иллюстратор из Бирмингема. Ее комиксы основаны на простых и иногда нелепых моментах из жизни и на ее любви к книгам и чаю. Дебби живет с мужем и работает дома в тихой маленькой студии. Ведет блог, где впервые и начала делиться своими маленькими историями о буднях интроверта.

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