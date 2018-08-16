Общественники требуют, чтобы правительство Украины занялось ремонтом дорог

Киев, , 12:39 — REGNUM Перед зданием правительства Украины пройдет митинг общественной организации «АвтоЕвроСила» с требованием ремонта аварийных мостов в стране, заявил глава организации Олег Ярошевич, сообщает 16 апреля «112 Украина».

По его словам, правительство обращает внимание только на федеральные дороги и дороги международного значения, а районные дороги остаются без ремонта. А у местных глав дорожных служб задолженность по зарплате перед сотрудниками за один год. Ярошевич отметил, что процесс децентрализации лишь позволил местным чиновникам больше воровать.

Напомним, ранее советник главы «Укравтодора» Александр Кива заявил, что на Украине нуждаются в ремонте 4,5 тыс. мостов на дорогах общего пользования.

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