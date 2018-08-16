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В Подмосковье для достройки домов Urban Group выделят 3 млрд рублей

Общество

В июле 2018 года решением Арбитражного суда Московской области были признаны банкротом пять дочерних компаний Urban Group

В Подмосковье для достройки домов Urban Group выделят 3 млрд рублей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство

Красногорск, 16 августа 2018, 12:28 — REGNUM  Власти Подмосковья выделят 3 млрд рублей для восстановления прав граждан, пострадавших от участия в долевом строительстве в многоквартирных домах ГК «Урбан групп». Соответствующие изменения в бюджет Московской области на 2018 и плановый период 2019—2020 годов были приняты на заседании Мособлдумы 16 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Предусматривается предоставление субсидий в размере 3 млрд рублей в «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» для осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства — многоквартирных домов, застройщиками которых являются ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», ООО «Ваш город», ООО «Экоквартал», АО «Континент проект» и на строительство которых привлекались средства граждан — участников долевого строительства», — заявил министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан.

Изменения вносятся в подпрограмму «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017−2027 годы.

Напомним, в июле 2018 года решением Арбитражного суда Московской области были признаны банкротом пять дочерних компаний Urban Group. 20 тыс. участников долевого строительства жилья не смогли вовремя получить свои квартиры.

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Проблемы долевого строительства жилья
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