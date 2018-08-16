Мэр Оренбурга отправлен в СИЗО

Оренбург, , 16:52 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 16 августа, суд избрал меру пресечения для мэра Евгения Арапова, который подозревается в коррупции. Градоначальник заключен под стражу, из зала суда его доставят в СИЗО-3, где он пробудет до 14 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде города.

Добавим, что следствие ходатайствовало о заключении градоначальника под стражу, поскольку считает, что Арапов может оказывать давление на свидетелей, находясь вне изоляции. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте. Мэр не согласился с предъявленным обвинением, а также с требованием ходатайства силовиков о заключении под стражу. Он отметил, что не сможет находится в СИЗО по состоянию здоровья, кроме того, у него на иждивении малолетние дети. Евгений Арапов выразил готовность сдать следователю заграничный паспорт — это является свидетельством того, что он не имеет намерений скрываться от следствия.

У Евгения Арапова есть право обжаловать решение суда первой инстанции. Стоит отметить, что арестованный вице-мэр Геннадий Борисов уже воспользовался этим правом. Он обжалует меру — заключение под стражу ‑ и настаивает на домашнем аресте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгений Арапов подозревается в вымогательстве взятки в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. Эпизод преступления, в котором подозревается мэр, выявлен в ходе расследования уголовного дела громкого дела в отношении вице-мэра Геннадия Борисова. Он задержан 8 августа и 10 августа взят под стражу. Заместитель главы города обвиняется по той же статье, по которой Арапов сейчас проходит в качестве подозреваемого. Борисова поймали с поличным. По данным силовиков, чиновник получил от коммерсанта 2 млн рублей.

При расследовании уголовного дела выяснилось, что весной 2018 года Борисов взял у гендиректора фирмы 600 млн рублей, из них 400 тыс. причиталось мэру. Оба уголовных дела объединили одно производство. Следователи выясняют также — откуда в рабочем кабинете мэра взялись более 4 млн рублей и что это за деньги. В суде Евгений Арапов пояснил, что эта сумма принадлежит семье, в неё входит часть его заработной платы, доходы супруги и часть средств, которые связаны с полученным наследством. Семья посчитала лучшим местом для хранения денег рабочий кабинет мэра.

Стоит отметить, что после задержания Борисова глава Оренбурга был госпитализирован. 14 августа его посетили силовики и заявили о задержании. Курс лечения чиновника продолжился уже под конвоем.

В связи с уголовным преследованием региональное отделение партии «Единая Россия» заявила о том, что приостанавливает членство Евгения Арапова в партии.

Напомним, Евгений Арапов с 2010 года являлся сити-менеджером Оренбурга. С 30 октября 2015 года он глава Оренбурга.