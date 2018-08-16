Самарскую пенсионерку обвинили в экстремизме по пяти статьям УК РФ

Тольятти, Самарская область, , 12:22 — REGNUM Задержанной на днях бывшей главе самарской организации «Община коренного русского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Любови Кузаевой следственные органы предъявили обвинение. Как уточнил адвокат подозреваемой, юрист международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифтахутдинов, пенсионерку обвиняют в организации экстремистского сообщества, возбуждении ненависти, реабилитации нацизма, публичных призывах к сепаратизму и ведении экстремистской деятельности с использованием интернета.

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Всего в вину Кузаевой вменяется десять эпизодов по пяти статьям УК РФ. Сама же подозреваемая считает все обвинения необоснованными и вымышленными.

Любовь Кузаеву подозревают в размещении экстремистских материалов в социальной сети «ВКонтакте». Следствие полагает, что по её указанию члены объединения экстремистской направленности «Община коренного русского народа Самарской области» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также размещали соответствующие материалы в социальных сетях.

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Изначально пенсионерку подозревали в разжигании межнациональной розни и реабилитации нацизма. Поводом для возбуждения уголовных дел послужила публикация во «ВКонтакте» видеоролика. Следствие считало, что он был размещен в 2016 году с нетбука Кузаевой. Сама Любовь Кузаева утверждала, что не размещала видео, а доступ к нетбуку, который находился в офисе, имел неограниченный круг людей. Позже СК отменил постановления о возбуждении этих уголовных дел, однако в этом году возбудил новые дела.

Напомним, Кузаева была задержана в Тольятти 14 августа на 48 часов. Ранее, в сентябре 2017 года, следственное управление СКР по Самарской области завело в отношении пенсионерки Любови Кузаевой уголовное дело о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК РФ). В ноябре того же года Кузаева стала фигуранткой ещё одного дела — о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). На сегодняшний день она проходит подозреваемой ещё по двум уголовным дела экстремистской направленности, которые с предыдущими соединены в одно производство.