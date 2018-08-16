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Пассажиры ростовского аэропорта «Платов» пожаловались на фонтаны

Общество

Судя по фотоснимкам, источники превратились в болото

Ростов-на-Дону, 16 августа 2018, 12:15 — REGNUM  Пассажиры ростовского аэропорта «Платов», который был введён в эксплуатацию в декабре 2017 года, пожаловались на фонтаны, установленные на территории аэровокзала. Судя по фотоснимкам, размещённым в социальных сетях, источники превратились в болото, сообщает ИА REGNUM.

«С фонтанами в «Платове» творится что-то неладное», — сопровождает фотографии комментарий.

Интернет-пользователи, оставившие комментарии под постом, сомневаются, что фонтаны кто-либо чистил за время их эксплуатации. На фотоснимках видна тина, осевшая на дне источников.

«Жарко, сине-зеленые водоросли размножаются», — отметил один из комментаторов.

Некоторые пассажиры, которые недавно посещали «Платов» отметили, что фонтаны были в порядке.

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Строительство и состояние аэропортов
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