Москва, , 12:14 — REGNUM Следующий этап реформирования школьного управления может наступить после изучения опыта пилотных регионов. Пока решения о внедрении новых моделей управления нет, сообщила журналистам 16 августа министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Отвечая на вопрос о сроках управленческой реформы школьного образования, Васильева заявила, что это станет возможным лишь после получения результатов эксперимента. Когда будет ясно, что реформа возможна, можно будет говорить о дальнейших действиях, отметил аона.

В настоящее время школы являются муниципальными учреждениями. Однако в 28 пилотных регионах пробуют переподчинить школы региону напрямую.

Всего тестируют три возможных пути реформирования. Два заключаются в передаче имущества школы на уровень региона, третий оставляет школьное имущество за муниципалитетом.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года Васильева заявила о необходимости создания и сохранения единого образовательного пространства, которое предполагает выстраивание образовательной вертикали. Речь идет о возможной передаче управления на региональный уровень, о сокращении одного шага от федерального управления к школе, пояснила она.

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