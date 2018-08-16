Васильева: Эксперты следят за новым опытом управления школами

Москва, 16 августа 2018, 12:14 — REGNUM Следующий этап реформирования школьного управления может наступить после изучения опыта пилотных регионов. Пока решения о внедрении новых моделей управления нет, сообщила журналистам 16 августа министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Отвечая на вопрос о сроках управленческой реформы школьного образования, Васильева заявила, что это станет возможным лишь после получения результатов эксперимента. Когда будет ясно, что реформа возможна, можно будет говорить о дальнейших действиях, отметил аона.
В настоящее время школы являются муниципальными учреждениями. Однако в 28 пилотных регионах пробуют переподчинить школы региону напрямую.
Всего тестируют три возможных пути реформирования. Два заключаются в передаче имущества школы на уровень региона, третий оставляет школьное имущество за муниципалитетом.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года Васильева заявила о необходимости создания и сохранения единого образовательного пространства, которое предполагает выстраивание образовательной вертикали. Речь идет о возможной передаче управления на региональный уровень, о сокращении одного шага от федерального управления к школе, пояснила она.
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