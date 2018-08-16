В Ростове предлагают создать дежурную службу, штрафующую нарушителей тишины

Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM Наказывать нарушителей тишины предлагает житель Ростова-на-Дону. Инициатива горожанина размещена в сервисе «Активный ростовчанин» на официальном сайте администрации города-миллионника, сообщает ИА REGNUM 16 августа.

По мнению активиста, в донской столице необходимо создать специализированную городскую службу по контролю за уровнем уличного шума.

«Идея состоит в том, чтобы каждый гражданин мог оперативно по телефону вызвать сотрудника такой службы для замера шума в конкретном месте в конкретное время, хотя бы в пределах города. Сотрудник службы, приехав на место вызова, мог бы оперативно замерить уровень шума при помощи сертифицированного шумомера и, в случае превышения допустимого уровня, самостоятельно в дальнейшем принять меры по наказанию шумящего объекта», — поясняет автор идеи.

Фиксировать нарушителя можно с помощью беспилотника, оснащённого узконаправленными шумомерами и фотокамерами. При вызове абонент должен будет указать свои GPS-координаты.

Пока инициатива находится на стадии обсуждения. Автор призывает горожан не оставаться в стороне от существующей проблемы. Громкий шум по ночам, указывает ростовчанин, беспокоит не только людей преклонного возраста. Страдают от доносящегося рёва моторов и слишком громкой музыки семьи с маленькими детьми.

ИА REGNUM напоминает, что два года назад в Ростовской области был принят документ, который предусматривает соблюдение тишины в дневные часы. Речь идет «об использовании на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных в транспортных средствах, на балконах или подоконниках». До этого в регионе действовал закон, согласно которому запрещалось нарушать тишину в ночное время — с 23:00 до 7:00 в будние дни и с 23:00 до 8:00 в выходные.

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