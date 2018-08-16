В Алтайском крае наркоторговца-рецидивиста отправили в тюрьму на 11 лет

Барнаул, , 11:47 — REGNUM В Алтайском крае на скамье подсудимых за незаконный сбыт наркотиков оказался житель Барнаула. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе алтайского линейного управления МВД России, ранее мужчина уже имел проблемы с законом и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

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Подозреваемого в наркоторговле 58-летнего мужчину стражи порядка задержали в феврале 2018 года с поличным при попытке сбыта синтетического наркотического средства. Запрещённые вещества злоумышленник прятал в металлической конструкции, которую использовал в качестве опоры для передвижения.

Барнаульца обвинили в совершении трёх преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в значительном размере».

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Октябрьский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 11 годам трём месяцам лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Алтайском крае сотрудники полиции выявили свыше 3,2 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Более двух тысяч из них были направлены в суд. Из незаконного оборота было изъято более 500 кг наркотических средств.

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